مقتل 6 جنود فى هجوم مسلح على موقع للجيش شمال بنين

بورتو نوفو (أ ش أ)

قال متحدث باسم الجيش فى بنين إن هجوما لمتشددين على موقع للجيش أسفر عن مقتل ستة جنود فى شمال البلاد حيث تحاول القوات الحكومية الحد من الهجمات عبر الحدود من جانب جماعات إسلامية مسلحة .

وأضاف المتحدث باسم الجيش إبينيزار هونفوجا إن الاشتباك الذى وقع يوم السبت أسفر أيضا عن مقتل 17 متشددا دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي .

يأتي الحادث بعد مقتل عشرات الجنود في هجوم في يناير في مقاطعة عليبوري الشمالية التي تشترك في الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين تعانيان من التمرد .

وتعرضت بنين وجارتها الساحلية توجو لهجمات في السنوات الأخيرة مع توسع جماعات مرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة في وجودها خارج منطقة الساحل بوسط غرب أفريقيا إلى الشمال .

