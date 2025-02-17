محافظ أسيوط يشهد فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، في نسخته الثانية والذى تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بقيادة الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خلال الفترة من 16 : 20 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة طلاب من 12 جامعة ومعهد، و8 مدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شيحه نائب رئيس جامعة سفنكس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نبيل نورالدين نائب رئيس جامعة ميريت لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، ووكلاء الوزارة ومديري المدارس ومديري إدارات رعاية الطلاب المشاركين إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وحشد من طلاب الجامعة.

وعقب الافتتاح بدأت فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد بجامعة أسيوط التكنولوجية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب دياب عبد الدايم تلاها كلمة الدكتور جمال تاج الذي رحب خلالها بمحافظ أسيوط والمرافقين وجميع الحضور وحرصهم على المشاركة في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد الذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية مشيراً إلى دعم الجامعة للأنشطة الطلابية لتحقيق التكامل وإستغلال طاقات طلاب الجامعات والمدراس المختلفة، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تُسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المتنوعة.

وأعرب المحافظ ،خلال كلمته عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد مؤكداً على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات بين طلاب الجامعات والمدارس المختلفة مثنيًا على المشروعات العلمية والتكنولوجية التي قدمها الطلاب بالمعرض الغذائي ومعرض الإبتكارات التكنولوجية مؤكداً على دعم القيادة السياسية للمشروعات القومية الضخمة لكي تواصل مصر تحقيق المكانة التي تليق بيها في ظل "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى، خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد يعُد فرصة جيدة لطلاب الجامعات والمدارس لتنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف الأنشطة مشيراً إلى دعم القيادة السياسية لملف التعليم والملفات الإقتصادية وحرصها على تحقيق أمن وسلامة وطننا الغالي مصر في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، أن الفعاليات يشارك بها أكثر من 500 طالب وطالبة من شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، كما يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والفنية المختلفة، بالإضافة إلى الندوات التوعوية والتثقيفية التي تُعقد على مدار الأسبوع مؤكدًا على أهمية استمتاع الطلاب بمختلف الأنشطة التي تهدف لبناء جيل واعٍ.

وعلى هامش الفعاليات تفقد المحافظ ومرافقوه معرض المنتجات الغذائية الذي ضم عدد 5 مشاريع غذائية بمشاركة 50 طالب وطالبة حيث تضمنت المشاريع بسكويت مدعم بالعسل الأسود كمصدر للحديد وآخر مدعم بقشر البيض كمصدر للكالسيوم بالإضافة إلى منتجات البرجر ومنتجات مبتكرة من اللبن الكامل المجفف ومشروع تكنولوجيا إنتاج الماء الحمضي المعالج كهربائياً كبديل إقتصادي وأمن للمطهرات الكيميائية للأسطح وأدوات إعداد الطعام وتجهيز الذبائح بالمجازر.

واستكمل المحافظ، ومرافقوه بتفقد معرض الإبتكارات العلمية والتكنولوجية وتضمن عدد 35 مشروعاً من طلاب الجامعات المشاركة بالإضافة إلى 16 مشروع لطلاب المدارس والتي تعددت مجالاتها منها تصميم صفحات الويب الخدمية وتطبيقات الموبايل التي تحل مشكلات مجتمعية أو صحية والأنظمة المدمجة وأنظمة الإنترنت الأشياء iot ومشروعات حول التكنولوجيا الحديثة في صناعة الغذاء واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة والتحكم الآلي لتحسين صناعة الغذاء بالإضافة إلي مشروعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والعلاج بالتقنيات الحديثة والهندسة الطبية.