اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس "أزهر سوهاج" يواصل جولاته الميدانية للمعاهد المرشحة للاعتماد بقرية الدويرات

الإثنين، 17 فبراير 2025 04:24 م
رئيس "أزهر سوهاج" يواصل جولاته الميدانية للمعاهد المرشحة للاعتماد بقرية الدويرات جانب من الجولة
سوهاج عمرو خلف

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واصل الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته الميدانية للمعاهد المرشحة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث تفقد اليوم الاثنين، معهد محمد مظهر أبو كريشة الابتدائي بالدويرات التابع لإدارة المنشاة الأزهرية.

وتفقد رئيس المنطقة يرافقه الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة، والشيخ علاء السعداوي، مدير إدارة المنشاة الأزهرية، المعهد واستعرض خلال الزيارة الاستعدادات النهائية وجاهزية المعهد لزيارة لجنة الاعتماد التابعة للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مؤكدًا حرص المنطقة على تذليل كافة العقبات، كما اطمأن فضيلته على هدوء وانتظام العملية التعليمية.







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