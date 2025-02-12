منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات لنتائج الابتدائية والإعدادية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسني، عن فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك لمدة 15 يومًا.

وأوضح محمد صلاح، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية بسوهاج، أن تلقى طلبات التظلم يتم بعد استيفائها من الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وذلك بمقر اللجنة بمعهد العارف الابتدائى بميدان الملك سيتى الأول.

وأشار إسماعيل عبد اللاه السمان، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بسوهاج، إلى أن الأيام الـ15 المحددة هى أيام عمل فعلية، دون احتساب العطلات الرسمية ضمن تلك الفترة المعلنة.

من جانبه، أفاد محمد النوبي، وكيل اللجنة للشهادة الإعدادية، بأن مقر التظلمات للشهادة الإعدادية هو معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي بنين، الكائن بشارع سوهاج - أسيوط، أمام شركة مصر للبترول وأضاف أن مواعيد تلقي طلبات التظلم تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا.