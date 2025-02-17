تعليم الوادى الجديد يستكمل البرنامج التعليمى العلاجى لتلاميذ قرى الأربعين بباريس

الوادي الجديد- ماهر أبو نور

أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد، استكمال برنامجه التعليمي العلاجي لتلاميذ قرى الأربعين بإدارة باريس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب بالمناطق النائية البرنامج، حيث يهدف إلى تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مع تنفيذ تقييمات دائمة للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ، ورصد النتائج بصفة دائمة، بالاستعانة بفريق الدعم الفنى ذوى الخبرات.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة، والذى يضم مجموعة من قيادات التعليم للمرور على مجموعة من المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية، وذلك فى إطار تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات وتذليل كافة العقبات إن وجدت والتى قد تعرقل سير العمل بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بجميع أرجاء المحافظة.

وأضاف مدير قطاع التعليم بالمحافظة، أن الجولات الميدانية ليس تصيد الأخطاء ولكن لدعم الإيجابيات ودعمها ومعالجة جميع السلبيات التى يتم رصدها خلال الزيارة حيث يضم الاتوبيس فريق عمل من المتابعة وتقويم الآداء والمتابعة وموجهى عموم وأوائل المواد الدراسية المختلفة والأنشطة والإدارات النوعية.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية فى جميع الإدارات التعليمية.