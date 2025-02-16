محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بحي أول وثان المحلة

الغربية محمد طارق

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً رمضان» في حي أول وحي ثان المحلة الكبرى، بشارع البحر بجوار مسرح 23 يوليو، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المحافظ أن معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظة شهدت انتشارًا غير مسبوق هذا العام، حيث تم افتتاح 12 منفذًا حتى الآن، مع التوسع في تدشين منافذ جديدة لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين. وأوضح أن هذه المعارض توفر جميع المنتجات الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفاكهة، وياميش رمضان، بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسواق العادية، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وخلال جولته داخل المعرض، شدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة، وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، موجهًا الأجهزة الرقابية بمتابعة المعارض يوميًا للتأكد من توافر الكميات المطلوبة ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار المنتجات. كما أكد على التنسيق المستمر مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لضمان استمرارية توافر السلع بكميات كافية طوال فترة المعرض.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن الأسعار المخفضة وجودة السلع المعروضة، مشيدين بدور الدولة والمحافظة في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الغربية أن العمل مستمر على افتتاح المزيد من منافذ «أهلاً رمضان» في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول التخفيضات إلى كل بيت، مطالبًا جميع الجهات التنفيذية بمواصلة العمل لضبط الأسواق وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.