ضبط 3 أطنان نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 أطنان نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولي المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ببلبيس.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شَنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وأعضاء اللجنة للعمل بدائرة مركز ومدينة بلبيس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للسلع الغذائية يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2 طن نخالة خشنة وطن أرز أبيض و500 كرتونة شيبسي و25 كرتونة زيت طعام جميعهم مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر (4598 و 4599 و 4600).