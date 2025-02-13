إحالة العاملين المتغيين عن عملهم بالمنشآت الصحية للتحقيق بالزقازيق وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :عدم تواجد 14 من العاملين بمقر مستشفي طب وجراحة العيون (الرمد) التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم حضور 13 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر أكياد التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ، كذلك عدم تواجد فرد من العاملين بالوحدة بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

