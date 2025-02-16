سفاح المعمورة بالإسكندرية.. تحقيقات موسعة مع المتهم ووضعه تحت حراسة مشددة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

باشرت جهات التحقيق فى الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم "ن.ال" المعروف بـ سفاح المعمورة بالإسكندرية ، بعد أن وصل إلى سراى التحقيقات تحت حراسة مشددة، واستمرار التحقيق وتحريات المباحث حول البلاغات المقدمة وفحصها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

سفاح المعمورة بالإسكندرية

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم " ن.م" محامى، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد ، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملاذته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وتركها لمدة شهور داخل صندوق.

سفاح المعمورة

وعقب ارتكاب المتهم " سفاح المعمورة " الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، بعد خلاف على مبالغ مالية، حيث قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بمنطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.