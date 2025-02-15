10 معلومات عن سفاح المعمورة.. قتل رجلا وسيدتين واستولى على متعلقاتهم

يقدم «اليوم السابع » 10 معلومات عن سفاح المعمورة في الإسكندرية، بعد إلقاء القبض عليه على النحو التالي.
1-محامٍ من مواليد محافظة كفر الشيخ دفعة 94.
2- المتهم عمل في عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية منذ 5 سنوات .
3-ضحيته الأولى التي كشفتها التحريات زوجته من زواجه العرفي من محافظة الجيزة.
4-ضحيته الثانية موكلة تخلص منها بسبب مبالغ مالية كبيرة.
5 -شقة المعمورة منزل الرعب قتل زوجته وموكلته وحولها إلى مقبرة.
6-الضحية الثالثة رجل متغيب منذ 3 سنوات تم العثور عليه بعد دفنه بالخرسانة.
7-المتهم استولى على متعلقات الضحايا بعد قتلهم.
8-المتهم غير ودود بعائلته وقليل التردد عليهم.
9- المتهم سبق واعتداء على موكليه من قبل.
10-المتهم لديه شعف باللغة العربية والاهتمام بمجال حقوق الإنسان.