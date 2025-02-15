اليوم السابع
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10 معلومات عن سفاح المعمورة.. قتل رجلا وسيدتين واستولى على متعلقاتهم

السبت، 15 فبراير 2025 09:33 م
10 معلومات عن سفاح المعمورة.. قتل رجلا وسيدتين واستولى على متعلقاتهم سفاح المعمورة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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يقدم «اليوم السابع » 10 معلومات عن سفاح المعمورة في الإسكندرية، بعد إلقاء القبض عليه على النحو التالي.


1-محامٍ من مواليد محافظة كفر الشيخ دفعة 94. 

2- المتهم عمل في عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية منذ 5 سنوات .

3-ضحيته الأولى التي كشفتها التحريات زوجته من زواجه العرفي من محافظة الجيزة.

4-ضحيته الثانية موكلة تخلص منها بسبب مبالغ مالية كبيرة.

5 -شقة المعمورة منزل الرعب قتل زوجته وموكلته وحولها إلى مقبرة.

6-الضحية الثالثة رجل متغيب منذ 3 سنوات تم العثور عليه بعد دفنه بالخرسانة.

7-المتهم استولى على متعلقات الضحايا بعد قتلهم.

8-المتهم غير ودود بعائلته وقليل التردد عليهم.

9- المتهم سبق واعتداء على موكليه من قبل.

10-المتهم لديه شعف باللغة العربية والاهتمام بمجال حقوق الإنسان.







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