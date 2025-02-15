التحقيقات مع سفاح المعمورة.. تخرج منذ 31 عاما وعمل في عدد من المحافظات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية تحقيقات موسعة مع المتهم المعروف بـ "سفاح المعمورة"، بعد العثور على 3 جثث لسيدتين ورجل في شقتين كان يستأجرهما بمنطقتي المعمورة والعصافرة، واتهاذ الإجراءات اللازمة.

المتهم "ن.ال.غ"، 51 عامًا، محام، فيما تبين من أقوال شهود العيان والتحريات أن المذكور من مواليد كفر الشيخ تخرج من كلية الحقوق سنة 1994، وسبق اتهامه بالاعتداء على موكلين سابقين له، المتهم عمل بمحافظات أبرزها الإسكندرية، إلا أنه اهتم بمجال حقوق الإنسان ولديه شغف باللغة العربية ودراسة النحو والصرف.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية.

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.

وكشفت الأجهزة الأمنية عقب وصولها إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وآخري موكلته، وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثث لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.



سفاح المعمورة



سفاح المعمورة