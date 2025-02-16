جارديان: ستارمر ينضم لقمة أزمة أوروبية لبحث الاستجابة لموقف ترامب من أوكرانيا

كتبت رباب فتحى

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت إلى عقد اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع تنامي المخاوف بشأن محاولات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السيطرة على عملية السلام في أوكرانيا.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إنه "سعيد للغاية لأن الرئيس ماكرون دعا قادتنا إلى باريس" لمناقشة "بطريقة خطيرة للغاية" التحديات التي يفرضها ترامب.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، داونينج ستريت أمس السبت أنها سمعت عن الاجتماع المقترح وأوضح المسئولون أن السير ستارمر سيحضر ويأخذ رسائل من الاجتماع إلى واشنطن هذا الأسبوع، عندما يلتقي بالرئيس ترامب. وقالت مصادر بريطانية إنها تعتقد أن المدعوين إلى باريس من قبل ماكرون سيكونون الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، وزعماء ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا.

وقال ستارمر: "هذه لحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لأمننا القومي حيث نتعامل مع واقع العالم اليوم والتهديد الذي نواجهه من روسيا. من الواضح أن أوروبا يجب أن تلعب دورًا أكبر في الناتو بينما نعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مستقبل أوكرانيا ومواجهة التهديد الذي نواجهه من روسيا. ستعمل المملكة المتحدة على ضمان بقاء الولايات المتحدة وأوروبا معًا. لا يمكننا السماح لأي انقسامات في التحالف بتشتيت الانتباه عن الأعداء الخارجيين الذين نواجههم ".

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن سرعة ماكرون في محاولة توحيد القادة الأوروبيين وراء استجابة مشتركة تظهر مدى القلق في أوروبا بشأن الجهود الأمريكية للسيطرة على العملية واستبعاد الحكومات الأوروبية من أي مفاوضات مفصلة بين الولايات المتحدة وروسيا.

كما يسلط احتمال مشاركة ستارمر الضوء على كيفية انخراط رئيس الوزراء البريطاني في الاستجابة الأوروبية، على الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يجتمع القادة الأوروبيون في باريس، ومن المتوقع أن يجتمع المسئولون الروس والأمريكيون هذا الأسبوع لرسم خريطة لما يعتزمون أن تكون عملية السلام.

وتصاعدت مخاوف الأوروبيين السبت عندما قال كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا، إنه ليس من الواقعي أن يشارك زعماء أوروبا في الأمر.