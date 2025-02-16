الأمم المتحدة تدين استهداف موظفى المنظمة فى أبيى

كتبت ـ هند المغربي

أدان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة استهداف موظفي الأمم المتحدة في أبيي، ووفقا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنه وقعت حوادث اختطاف سيارات نفذها مسلحون مجهولون واستهدفوا موظفي المنظمة في الأجزاء الشمالية من أبيي.

ووفق المتحدث الأممي، أنه في الأسبوعين الماضيين، تم تسجيل حادثتين منفصلتين، كما استولى المسلحون على متعلقات شخصية للموظفين بينما أخضعوهم لمعاملة بدنية قاسية.

وأضاف المتحدث الأممي، أن هذه الأعمال الإجرامية تعيق التنفيذ الفعال لولايتة قوات حفظ السلام في أبيي، وحث السلطات وقادة المجتمع في أبيي على العمل بشكل وثيق مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) في تحقيقاتها وتقديم الجناة إلى العدالة.