الأمم المتحدة: تخريب ونهب مواقع النزوح فى عدد من المناطق بالكونغو الديمقراطية

كتبت ـ هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه تعرضت العديد من مواقع النزوح في عدد من المناطق بالكونغو الديمقراطية للتخريب والنهب في الأيام الأخيرة، مضيفا أنه نقلت المنظمات الإنسانية الإمدادات لتجنب المزيد من النهب.

وأضاف المتحدث الأممي: نواصل عمليات التقييم في مدينة غوما وما حولها، بما في ذلك بلدتي روتشورو ونييراجونجو حيث وصل عدد كبير من الناس بحثاً عن الأمان. وفي نييراجونجو، وأفاد العاملين بالمجال الإنساني أنه تعرضت المستشفيات لأعمال تخريب واسعة النطاق كما يوجد نقص شديد في المياه.

ولفت المتحدث الأممي إلي أن أعداداً كبيرة من الناس يفرون من مناطق القتال في جنوب كيفو حيث سعى العديد من الناس إلى البحث عن الأمان في بوكافو في الأيام الأخيرة مع انتقال القتال عبر جنوب كيفو.

ومن جانبها، كثفت قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودهم لحماية المدنيين بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة في مقاطعة إيتوري وأدانت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، الهجوم الشنيع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنياً.

فيما أنشأت البعثة قاعدتين عملياتيتين مؤقتتين في قريتي لودها وآار، في قلب إقليم دجوغو، لمنع تفاقم العنف المجتمعي وحماية السكان المدنيين. كما نشرت البعثة دوريات معززة لتأمين دجايبة، بما في ذلك موقع النازحين، لردع المزيد من الغارات ومحاولة طمأنة السكان الذين يعانون من الصدمة.