أوقاف الغربية: تنفيذ ملتقى فكرى وندوات ثقافية بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية عن استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال عدة فعاليات ستنفذ في المساجد الكبرى وعدد من المساجد على مستوي المحافظة.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ الملتقي الفكري بمسجد سيدي أحمد البدوى يحاضر فيه استاذ من أساتذة جامعة الأزهر يومياً مع امام من الأئمة الكبرى وذلك عقب صلاة التراويح، وندوات ثقافية كبرى في مسجد سيدي أحمد البدوى وعدد من المساجد الكبرى على مستوى الإدارات.

وتابع أنه سيتم تنفيذ 50 ندوة يوم الخميس من كل اسبوع، ومجالس الذكر بالمساجد، بالإضافة للدروس المنهجية للأئمة يقدمها 50 امام موزعين على مستوى المديرية، مضيفاً أن من ضمن فعاليات الشهر الكريم المنبر الثابت يؤدي فيها إمام ومعه واعظ من الأزهر الشريف، بجانب دروس العصر يومياً خلال الشهر الفضيل.



