وزير التعليم الإيطالي يشيد بمدارس التكنولوجيا: نموذج واعد لدمج التعليم بالصناعة

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، خلال زيارته لمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، جاءت هذه الزيارة ضمن جولة الوزير الإيطالي لمؤسسات التعليم الفني في مصر، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على نماذج الشراكة الناجحة بين قطاع التعليم والصناعة.

كان في استقبال الوفد الإيطالي الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وزار الوزير الإيطالي ورش ومعامل المدرسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن البرامج الدراسية، والتدريب العملي، ونظام التعليم القائم على الجدارات المهنية، والذي يهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما تعرف على أنشطة الطلاب ومشاريعهم العملية التي تعكس مستوى متقدمًا من التدريب والتأهيل التقني.

وأشاد الدكتور جوزيبي فالديتارا بمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، معتبرًا أنها نموذج واعد لدمج التعليم بالصناعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال يسهم في تعزيز القدرات الفنية للشباب المصري، وتأهيلهم للعمل في كبرى الشركات العالمية، بما في ذلك المؤسسات الصناعية الإيطالية.

وأكد الوزير الإيطالي أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تمثل نقطة محورية في دعم وتصدير الكفاءات المصرية إلى السوق الأوروبية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والصناعة.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن التعليم الفني في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا من خلال دعم الشراكات الدولية، وتبني مناهج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل مدرسة فولكس فاجن، تقدم نموذجًا عمليًا لتطوير التعليم الفني، من خلال الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم خطط الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية مصر 2030، كما كان في استقبال الوفد من مجموعة كيان وإدارة المدرسة محمد السيد، و إيهاب مجدي، المهندس محمد متولي، وهانزاده الشيحي، و فرح همام، المهندس أمير عصام، ووائل فؤاد، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.