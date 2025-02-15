بعد إضافتها للمجموع.. مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة والتى تعتبر مادة مضافة للمجموع لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، موضحة أن الامتحان يتضمن 35 سؤالا منها 33 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقالى فقط، مضيفة أن هناك 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة و23 سؤالا بدرجتين لكل جزئية، أما الأسئلة المقالية، فكل سؤال بدرجتين ليصبح إجمالى الدرجة النهائية فى مادة الإحصاء للشعبة الأدبية 60 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للتعرف على شكل الأسئلة من خلال النماذج الاسترشادية فى مادة الإحصاء للثانوية العامة

https://content.moe.gov.eg/qa



وتعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

ووفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة بدأت الوزارة الاثنين 10 فبراير الجارى، إعلان النماذج الاسترشادية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الإحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الأحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.



