اليوم السابع
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السبت، 15 فبراير 2025 06:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خروج 16 مريضا فلسطينيا بمرافقة ذويهم من مستشفى الحميات بدمياط

السبت، 15 فبراير 2025 06:15 م
خروج 16 مريضا فلسطينيا بمرافقة ذويهم من مستشفى الحميات بدمياط خروج 16 مريضا فلسطينيا بمرافقة ذويهم
دمياط معتز الشربيني

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أشار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إلى خروج 16 مريضا فلسطينيا بمرافقة 33 فرد من ذويهم، من مستشفى الحميات بمدينة دمياط، بعد فترة علاج بمستشفيات المحافظة دامت عاما.

وأكد "محافظ دمياط " أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم وأيضًا توفير المستلزمات المختلفة لهم ولذويهم.

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن تلك الجهود تأتى فى إطار موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة، كما أن مستشفيات مصر فتحت أبوابها لاستقبال المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم.







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