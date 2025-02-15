جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأول فى رباعيات كرة الطائرة طالبات

أسيوط - هيثم البدرى

قدّم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، التهنئة والتحية؛ لفريق رباعيات الكرة الطائرة (طالبات)، لفوزه بالمركز الأول، في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، حيث اثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وهذا يعكس قوة التدريب، والإعداد الرياضي الذي تقوم به الجامعة لطلابها.

نظّم المهرجان جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وتكّون فريق جامعة أسيوط الفائز بالمركز الأول من 4طالبات بكلية التربية الرياضية، وهن: آلاء حسن أحمد عمر، ونوران أحمد إسماعيل جوهر، وأروي عصمت، ومرفت أحمد علي.

جاءت مشاركة الطالبات، ضمن وفد طلاب جامعة أسيوط، المشارك في المهرجان، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذ أيمن شعبان مدير إدارة الأسر الطلابية بالإدارة، والأستاذ إيهاب محمد مراد (إشراف طلاب)، والأستاذة فاطمة شعبان (إشراف طالبات).

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلابها، في مختلف فعاليات الأنشطة على جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، خاصة الأنشطة الرياضية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بممارسة شباب الجامعات للرياضة، معرباً عن فخره واعتزازه بإنجاز الطالبات الفائزات بالمركز الأول في رباعيات الكرة الطائرة، على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، الحكومية والخاصة، ومشيداً بجهود كل من ساندهن حتى حققن هذا الإنجاز، من مشرفي النشاط، والعاملين برعاية الطلاب.