تموين الإسماعيلية ينظم 3 معارض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة التل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ثلاثة معارض "أهلًا رمضان" بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين التل الكبير والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بحضور شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأيمن عليوة رئيس مركز ومدينة التل الكبير.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معارض بمناطق مختلفة بمركز ومدينة التل الكبير؛ ليعود بالنفع على كافة مواطني المركز والمدينة حيث أن المعرض الأول في تل البلد والثاني في شارع عمر أمين، والأخير في شارع أحمد عرابي بمنطقة الحمادة.

وأضافت أن المعارض ستستمر لمدة شهر وتضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل بين 15 إلى 25٪.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وخطة مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح أكثر من معرض لأهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة وليس العاصمة فقط، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة.