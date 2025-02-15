اليوم.. قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية تختتم أعمالها بقرى مدينة حلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم السبت، أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر "أبو رماد وأدلديت" والتى وصلت اليها منذ أمس الجمعة، ومن المقرر أن تنطلق غدا الأحد لمدينة مرسى علم وتقضى فيها يومين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الشهرية من قرية الزعفرانة وعرب عايش يوم السبت الماضى، وقضت فيها يومين، وانطلقت بعد ذلك الاثنين لقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وقضت فيها يومى الاثنين والثلاثاء، حيث تم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة على الأهالى مجانًا.

ووصلت الأربعاء الماضى أعمالها بعد الانتهاء من قرية الحمروين إلى أقصى الجنوب حيث منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت، وقضت فيهما يومى الأربعاء والخميس.

وبدأت القوافل منذ أمس الجمعة اعمالها بقرى حلايب وهما" أبو رماد وأدلديت" التابعتين لمدينة حلايب وتختتم غدا السبت أعمالها بها، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجانا.

ومن المقرر أن تعود القوافل من قرى حلايب إلى مدينة مرسى علم، غدا الأحد، وتجرى الكشف الطبى فيها على أهالى قرى أبو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتختتم أعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل إلى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لإجراء الكشف الطبى يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين.