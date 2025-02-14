استعدادات مكثفة بمعبر رفح لاستقبال الدفعة الثالثة عشرة من المصابين الفلسطينيين

معبر رفح ـ محمد حسين

تواصل مصر جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تجري حاليًا الاستعدادات بمعبر رفح من الجانب المصري لاستقبال الدفعة الثالثة عشرة من المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة.

واصطفت سيارات الإسعاف في وضع جاهزية كاملة على جانبي المعبر، فيما تآهبت الفرق الطبية المخصصة لاستقبال المصابين لفحصهم وتحديد الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل فوري. وأوضح مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء أن الفرق الطبية تعمل وفق خطة تحويل دقيقة، تهدف إلى توزيع المرضى على المستشفيات وفق احتياجاتهم العلاجية، لضمان تلقي كل حالة الرعاية المناسبة.

وأشار المصدر إلى أن معبر رفح البري استقبل أمس الدفعة الثانية عشرة، التي ضمت 76 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى مرافقين. وتم تحويل 40 مريضًا وجريحًا إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية الأخرى، بينما تم توزيع 36 مرافقًا مع المرضى لضمان تقديم الدعم النفسي والرعاية المستمرة لهم.

وتنوعت الإصابات التي تم استقبالها ما بين كسور، وجروح، وحروق، وبتر في الأطراف، بالإضافة إلى حالات أمراض القلب، والكبد، والكلى، وأمراض الدم، والأورام السرطانية.

وأوضح المصدر، أن معبر رفح البري استقبل منذ بدء الأزمة 11 دفعة من المصابين، ضمت 538 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 680 مرافقًا. وتم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء والمحافظات الأخرى، وفق خطة العلاج التي وضعتها وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وكافة الجهات المعنية.

وأثناء وصول المرضى، استقبلهم اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في مستشفى العريش العام، حيث تابع إجراءات الفحص الأولي وتوزيعهم على الأقسام المختلفة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتُنفذ مصر خطة علاج متكاملة لاستقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح، تشمل ثلاثة مستويات، وهي المستوى الأول بمحافظة شمال سيناء، حيث تم تعزيز المستشفيات بعدد إضافي من الأطباء بمختلف التخصصات، وتوفير سيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية الضرورية.

والمستوى الثاني المحافظات المتاخمة لشمال سيناء، التي جُهزت مستشفياتها لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية إضافية، بينما المستوى الثالث مستشفيات القاهرة، المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة ورعاية متخصصة.

تواصل مصر استقبال المصابين الفلسطينيين وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإغاثي لهم، في إطار التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ودورها الإنساني في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

