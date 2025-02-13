وكيل تعليم قنا يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للثانوية

قنا صابر سعيد



شهد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية للعام 2024-2025، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراف إدارة التعليم الثانوي والعلاقات العامة وتوجيه التربية الاجتماعية.



وأشاد عنتر، بأهداف المسابقة ومردودها الإيجابي وتحفيز الطلبة وتنمية روح التنافس المبنية على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية بين الطلاب، كما حثهم على التفوق العلمى لأنهم أساس العملية التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة، أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، مشيراً إلى أن جميع الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية اليوم هم فائزون.

وأوضح هاني عنتر، أن منافسات اليوم الختامي جرت بين مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات إدارة قنا ومدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط، ومدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة بإدارة أبو تشت.

وأعلن "عنتر " نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة والتي أسفرت عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة ادارة قفط وتصعديها للمنافسة على مستوى الجمهورية خلال فبراير الجاري.

وكرم وكيل الوزارة الموجهين العموم والأوائل تقديراً لما بذلوه من جهد في تنفيذ المسابقة والطلاب الفائزون بالمركز الأول متمنياً لهم الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد، مدير عام التعليم العام، وسمية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والدكتور رجب أحمد وأحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، ووفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا، والدكتور بخيت محمد، مدير عام إدارة قفط، والموجهين العموم والأوائل للمواد الدراسية.



