وزير العمل: 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية براتب يصل إلى 123 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتى ترغب فى استقدام عدد 300 عامل مصرى فى تخصصات مختلفة.وأوضح أن هذه الفرص يتم توفيرها من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتنسيق مع الادراة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.

وقال الوزير، إن هذه الفرص المتاحة والمعلن عنها اليوم، ستكون من خلال التعاقد لمدة 3 سنوات للشباب من سن 23 إلى 40 سنة، حيث توفر الشركة الضمان الصحى إلى جانب السكن والمواصلات، وتتراوح المرتبات ما يعادل من 29520 إلى 123 ألف جنيه مصري.

ووجه وزير العمل الدعوة للشباب الذين لديهم مؤهل علمى مناسب حسب طبيعة العمل وخبرة عملية من 3 سنوات إلى 15 سنة، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة وذلك بداية من اليوم 13 فبراير ولمدة 5 أيام على البريد الإلكترونى employment@labour.gov.eg

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التخصصات المطلوبة هى : 15 مهندس طرق تصميم براتب يعادل من (82000 - 123000) جنيه مصرى، و50 سائق شاحنة براتب من ( 36080 - 45100) جنيه مصرى، و10 سائق سيارة خصوصى براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصرى، و5 مراقبين عمل براتب من ( 49200 - 57400 جنيه) جنيه مصرى، و1 محاسب عام براتب من (53300 - 65600) جنيه مصرى، و25 حداد مبانى عام براتب من (36900 - 41000) جنيه مصرى، و177 عامل صيانة طرق براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصرى، و1 سكرتير براتب من (36900 - 41000) جنيه مصرى، و1 مندوب مشتريات براتب من ( 36900 - 41000) جنيه مصرى، و5 مخلص معاملات براتب من (36900 - 41000) جنيه مصرى، و2 مدير حسابات براتب من (82000 - 90200) جنيه مصرى، و2 باحث قانونى براتب من ( 57400 - 65600 ) جنيه مصرى، و6 ميكانيكى آلات ثقيلة عام براتب من ( 53300 - 57400 ) جنيه مصري.



وزير العمل يعلن عن 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية



