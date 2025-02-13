وزير العمل يعلن فرص توظيف فى لبنان بمرتبات تصل إلى 750 دولار شهريا

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد 14 فرصة عمل جديدة بلبنان، وذلك تلبية لاحتياجات شركة بلبنان تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

ودعا الوزير، الشباب من سن 25 إلى 40 سنة بسرعة التقدم للحصول على الـ وظائف المعلنة، حيث سيتم التعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة، كما سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة 3 شهور، موضحاً بأن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى فى مختلف المجالات.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص التالية: عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكى، عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكى، عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكى، عدد (۱) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكى، عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولا ر أمريكي.

على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الخميس 13/2/205 ولمدة 5 أيام على الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request LB/index