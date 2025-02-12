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800 فرصة عمل للتمريض بالمغرب بمرتبات 1200 دولار.. اعرف الشروط

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:30 ص
800 فرصة عمل للتمريض بالمغرب بمرتبات 1200 دولار.. اعرف الشروط وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، بمرتبات شهرية بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار بدل سكن، بعد تلقيها طلبات من شركة سعودية رائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات، لافتة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم 18 فبراير 2025.

 

· شروط التقدم للوظائف:

- فتيات حاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم.

- وجود خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

- تخصصات "التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام".

- إجادة اللغة الإنجليزية بقدر مقبول.

 

· مميزات توفرها جهة العمل:

- منح راتب بقيمة 1000 دولار .

- 200 دولار بدل سكن.

- تذاكر الطيران.

- التأمين الطبي.

- مكافآت بالأعياد.

- تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول.

 

· كيفية التقديم:

يمكن للراغبات فى التقدم لتلك الوظائف تسجيل البيانات من خلال:

- إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: Mariam.Mekawy@rawaj-hcm.com

- التسجيل على الرابط الآتي: .https://jobs.rawaj-hcm.com/o/8znagn







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