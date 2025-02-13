اليوم السابع
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للراغبين فى العمل بالأردن.. كيفية التسجيل بقاعدة البيانات بوزارة العمل؟

الخميس، 13 فبراير 2025 07:00 ص
للراغبين فى العمل بالأردن.. كيفية التسجيل بقاعدة البيانات بوزارة العمل؟ وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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بدأت وزارة العمل فى فتح باب التسجيل فى قاعدة بيانات راغبى العمل فى المملكة الأردنية، وذلك على عدة مهن، هي:

- مهنة عامل تحميل وتنزيل فى قطاع (المحروقات، الغاز المنزلى، مستودعات الغاز) كمرحلة أولى تجريبية.

وحددت الوزارة، عددا من الشروط للتقدم على تلك الوظائف، وهى:

- إلا يكون قد سبق له صدور قرار تسفير من المملكة الأردنية ما لم يكن مر عليه خمس سنوات.

- إلا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع.

يأتى هذا الإعلان، عقب ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور خالد البكار وزير العمل الأردنى بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية للمملكة الأردنية واستكمال الربط الإلكتروني للقضاء على ظاهرة السمسرة فى عقود العمل، حيث تم إتاحة التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع الوزارة:  https://egyres.manpower.gov.eg/Request_JOR/index.







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