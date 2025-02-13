اليوم السابع
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وزير الرى يبحث استعدادات فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه

الخميس، 13 فبراير 2025 09:17 ص
وزير الرى يبحث استعدادات فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية لـ أسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام 2025، حيث تم استعراض المحاور الرئيسية والأنشطة المختلفة والترتيبات اللوجسيتية.

وعرض خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات بما في ذلك الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمر وتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة، كما تم مناقشة تعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن أسبوع القاهرة للمياه، ما يسهم في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار حول تحديات المياه في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص وزارة الرى على تنظيم أسبوع القاهرة الثامن للمياه بمستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

 







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