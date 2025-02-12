وزير الرى يترأس اجتماع العليا لتراخيص الشواطىء

كتبت أسماء نصار

عقد اجتماع اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمهندس محمد غطاس نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ.



اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء

وأوضح سويلم، أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة انهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد اليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة نهو دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت .

كما أكد على قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها حرصاً على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة .

وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

و تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 45 موضوع وهي على النحو التالي ( 3 موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و 4 موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر، و موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و موضوع خاص بمحافظة بورسعيد، و موضوع خاص بمحافظة السويس، و موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، و موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، و موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و 11 موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و 4) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و 7 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .

كما تمت الموافقة على 43 موضوع من ضمنها 4 موضوعات قومية ، وتم رفض موضوع بناء على طلب جهة الولاية ، وإرجاء البت في طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة ، والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هى “الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري براس غارب بمحافظة البحر الاحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع انشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة”.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء .