اليوم السابع
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وزارة التعليم: لا تغيير فى نظام التقييمات لصفوف النقل بالترم الثانى

الخميس، 13 فبراير 2025 01:29 م
وزارة التعليم: لا تغيير فى نظام التقييمات لصفوف النقل بالترم الثانى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تغيير فى نظام الأداء الصفي والمنزلي بحيث يكون بشكل يومي، وأن يتم تسجيل غياب الطالب فى بداية الحصة ويتم خصم درجة من درجات الغياب كل 3 حصص للمرحلة الابتدائية، كل 4 حصص للمرحلة الإعدادية،  و5 حصص للمرحلة الثانوية، مشددة على  أن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير نظام الأداءات الصفية والمنزلية والغياب لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، مطالبة، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة على أنه لا تغيير في نظام التقييمات أو الأداءات الصفية وأنه مستمرة كما كانت في الفصل الدراسي الأول .

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادى والصف الأول الإعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها، موضحة أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة التقييمات المتاحة.

لمعرفة التقييمات المتاحة اضغط هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.

 







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وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم

التقييمات الأسبوعية وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الالكتروني

بوابة التعليم الأساسي

تقييمات الوزارة

مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2025

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بيانات المعلم

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

التقييم

منصة وزارة التربية والتعليم

التقييم الأسبوعى عبر موقع وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل



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