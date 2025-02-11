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تقييمات الأسبوع الأول للطلاب فى الصف السادس الابتدائى باللغة العربية

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:10 م
تقييمات الأسبوع الأول للطلاب فى الصف السادس الابتدائى باللغة العربية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لـ صفوف النقل، بالمرحلة الابتدائية وينشر اليوم السابع رابط مادة اللغة العربية بالصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني فى ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية من هنــــــا .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة تقييمات الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على موقع الوزارة بوابة التعليم الإلكترونى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا ،للمديريات التعليمية بشأن ضوابط تسكين الطلاب بالمدارس بمختلف أنواعها فى جميع المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة علي أنه في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا الطلاب، واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة لهم من المخاطر، ومن بينها السقوط من الأدوار المرتفعة، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فإنه يتعين على جميع المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لها (بمختلف أنواعها) في جميع المراحل التعليمية عند تسكين الطلاب المقيدين بها الالتزام بالإجراءات التالية:
- أن يتم تسكين الطلاب تصاعديا ، بدءًا من الصفوف الدنيا إلى الصفوف العليا، (من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، على أن يبدأ التسكين من الدور الأرضي بكل مبنى.

-قيام مدير المدرسة أو من يفوضه بإعداد خطة للتسكين المشار إليه، واعتمادها من الإدارة التعليمية التابع لها.

-مراعاة التعليمات، والضوابط والقواعد المنظمة الصادرة في هذا الشأن عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
- إتباع كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن عن الإدارة المركزية التعليم العام (الإدارة العامة للتربية الخاصة المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم، وتسكين طلاب الإعاقة الحركية بالدور الأرضي.

واضافت الوزارة أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع، وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم؛ درءا للمسئولية.


 







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