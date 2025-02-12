اليوم السابع
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التقييم الأسبوعى.. عبر موقع وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:39 ص
التقييم الأسبوعى.. عبر موقع وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات الأسبوع الأول من بدء الدراسة بـ الفصل الدراسي الثانى، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادى والصف الأول الإعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها، موضحة أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة التقييمات المتاحة هنا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.

 







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وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم

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النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2025

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منصة وزارة التربية والتعليم

التقييم الأسبوعى عبر موقع وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل



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