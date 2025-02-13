اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 فبراير 2025 05:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مركز المناخ ينصح بعدم رى القمح اليوم بسبب الرياح

الخميس، 13 فبراير 2025 04:00 ص
مركز المناخ ينصح بعدم رى القمح اليوم بسبب الرياح زراعة القمح -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوقعات تشير إلى هبات عالية من الرياح على كل مناطق الوجه البحري والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد اليوم الخميس، لذلك ينصح بتأجيل ري القمح "المبكر" والشمر واليانسون، ووقف الرش لكافة المحاصيل وكشف بلاستيك الأنفاق للطماطم والكنتالوب والبطيخ.

وأضاف فهيم، فى تصريحات له، أن الفترة المقبلة حتى 20 فبراير، أهم فترة لجميع المحاصيل بدون مبالغة، لكنها ستتعرض لارتباك كبير بسبب تقلبات النصف الثاني من الشتاء مع بداية شهر أمشير "أبو التراب والجير".

وأوضح فهيم، أن مرحلة بداية التزهير أو الإخصاب أو العقد لبعض أشجار الفاكهة "مانجو - زيتون  - نخيل - متساقطات"، هى فترة حساسة جدًا لتقلبات أواخر الشتاء وتحتاج إلى تركيز كبير وضمان استقرار سريان العصارة والوقاية من أمراض التقلبات مثل البياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية وأعفان الجذور لمعظم أشجار الفاكهة .

‎وأشار فهيم إلى أن مرحلة بداية طرد السنابل ومليء الحبوب لـ المحاصيل الشتوية "القمح - الفول - البسلة -  الحبوب العطرية -  الحمص" في حاجة ماسة لمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لإسراع عملية الامتلاء والنضج قبل تقلبات الربيع المتكررة، لذلك يجب الحذر من الصدأ الأصفر في القمح على الأصناف الحساسة التى انزرعت بالمخالفة الخريطة الصنفية في الوجه البحري "جميزة 1 بالتحديد.







مشاركة

القمح

محصول القمح

زى القمح

زراعة القمح



الموضوعات المتعلقة

رئيس مركز المناخ: تحسن الأحوال الجوية نهاية أمشير.. توقعات بـ"هبات مؤقتة" من الرياح.. الأيام المقبلة الأهم لجميع المحاصيل.. احذروا "ارتباك" الأجواء فى النصف الثانى من الشتاء.. وهذه نصائح لحماية القمح من الرقاد

الإثنين، 10 فبراير 2025 08:00 م

‎مركز المناخ يحذر من رى القمح أو حصاده غدًا بسبب ارتفاع الحرارة والرياح

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:53 ص

مركز المناخ: الفترة الحالية مهمة في بناء محاصيل للقمح والشعير والكتان

الإثنين، 20 يناير 2025 02:00 ص

أبو الزعابيب.. أمشير يبدأ غدًا بانخفاض درجات الحرارة

الجمعة، 07 فبراير 2025 03:00 ص



الرجوع الى أعلى الصفحة