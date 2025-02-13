مركز المناخ ينصح بعدم رى القمح اليوم بسبب الرياح

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوقعات تشير إلى هبات عالية من الرياح على كل مناطق الوجه البحري والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد اليوم الخميس، لذلك ينصح بتأجيل ري القمح "المبكر" والشمر واليانسون، ووقف الرش لكافة المحاصيل وكشف بلاستيك الأنفاق للطماطم والكنتالوب والبطيخ.

وأضاف فهيم، فى تصريحات له، أن الفترة المقبلة حتى 20 فبراير، أهم فترة لجميع المحاصيل بدون مبالغة، لكنها ستتعرض لارتباك كبير بسبب تقلبات النصف الثاني من الشتاء مع بداية شهر أمشير "أبو التراب والجير".

وأوضح فهيم، أن مرحلة بداية التزهير أو الإخصاب أو العقد لبعض أشجار الفاكهة "مانجو - زيتون - نخيل - متساقطات"، هى فترة حساسة جدًا لتقلبات أواخر الشتاء وتحتاج إلى تركيز كبير وضمان استقرار سريان العصارة والوقاية من أمراض التقلبات مثل البياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية وأعفان الجذور لمعظم أشجار الفاكهة .

‎وأشار فهيم إلى أن مرحلة بداية طرد السنابل ومليء الحبوب لـ المحاصيل الشتوية "القمح - الفول - البسلة - الحبوب العطرية - الحمص" في حاجة ماسة لمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لإسراع عملية الامتلاء والنضج قبل تقلبات الربيع المتكررة، لذلك يجب الحذر من الصدأ الأصفر في القمح على الأصناف الحساسة التى انزرعت بالمخالفة الخريطة الصنفية في الوجه البحري "جميزة 1 بالتحديد.