‎مركز المناخ يحذر من رى القمح أو حصاده غدًا بسبب ارتفاع الحرارة والرياح

كتبت أسماء نصار

‎حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مزارعي القمح المتأخر في كافة أنحاء الجمهورية بعدم الري غدًا الأربعاء أو الحصاد أو الدراس تحت أي سبب، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح المتوقعة، وإجراء رية للقمح عند هدوء الرياح مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى.

أوضح فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد، وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

ويعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض .

جدير بالذكر، أنه يتم وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه الى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء الى الحبوب، لأن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر و يجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح ، لذلك لا يجب الري وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد و ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، و عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب لأن التأخير يؤدى الى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.