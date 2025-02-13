اليوم السابع
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طلاب آداب إعلام الزقازيق يطلقون مبادرة مسار لدعم الابتكار

الخميس، 13 فبراير 2025 11:37 ص
طلاب آداب إعلام الزقازيق يطلقون مبادرة مسار لدعم الابتكار طلاب آداب إعلام الزقازيق
الشرقية فتحية الديب

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أطلق طلاب وطالبات الدفعة الأربعين في كلية الآداب قسم الإعلام في جامعة الزقازيق، شعبة علاقات عامة وإعلان، مبادرة "مسار" تحت شعار "ابتكار اليوم استدامة الغد"؛ وذلك لتشجيع ودعم الابتكار.

المبادرة أطلقت تحت إشراف الدكتورة وفاء صلاح، أستاذة العلاقات العامة والإعلان في الكلية، بتنسيق الطالبة سلمى نشأت محمد محمد عبدالسميع.

وتستهدف المبادرة العمل على على رفع الوعي بأهمية الصناعة المستدامة وإعادة التدوير من خلال محتوى إعلاني مبتكر، وإطلاق حملات تفاعلية تشرك الأفراد والمؤسسات في تحقيق أثر إيجابي على البيئة، مع دعم الابتكار وتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية.

وأوضح عدد من طلاب الدفعة، أن رؤية المبادرة تتمثل في أن تكون مبادرة مسار نموذجا ملهما في نشر ثقافة الصناعة المستدامة وإعادة التدوير، وتعزيز دور الأفراد والمجتمعات في بناء مستقبل بيئى واقتصادي مستدام.

وتستهدف المبادرة صناعة تغيير إيجابي من خلال الصناعة المستدامة وإعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى موارد وتحويل الأزمات إلى فرص، بالإضافة إلى جعل الاستدامة أسلوب حياة لبناء مستقبل أفضل.

 







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طلاب آداب

إعلام الزقازيق

مبادرة مسار لدعم الابتكار

جامعة الزقازيق






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