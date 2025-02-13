اليوم السابع
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الطقس غدا الجمعة.. شبورة صباحا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10

الخميس، 13 فبراير 2025 03:46 م
الطقس غدا الجمعة.. شبورة صباحا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 14 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية،  مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتى: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

 

 







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