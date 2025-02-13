"الأولى من نوعها فى مصر".. وكيل صحة الدقهلية يدشن مبادرة "رؤية أمل"

الدقهلية - سارة الباز

دشن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية، اليوم الخميس، مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين (ROP)، وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر السنوى الثانى عشر لمستشفى رمد المنصورة.

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتتم بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة تحت إشراف الدكتور أحمد حسان. وإدارة الرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة بسمة شوكت، مسؤول الحضانات وعناية الأطفال، مشيراً إلى أن وحدة المبادرة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين، وتضم نخبة من كبار المتخصصين في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى أطباء الأطفال في تخصص حديثي الولادة والحضانات.

وأضاف مدكور، أن فكرة المبادرة تعتمد على رصد الحالات اللي تنطبق عليها الشروط من الأطفال المبتسرين من خلال مسؤول ترصد ROP يقوم بتسجيل أى حالة داخل الحضانة بالمستشفى يشتبه فى تعرضها للمرض وإبلاغ مسؤول الترصد بمستشفى الرمد بتفاصيلها والذى يقوم بدوره بتحديد موعد فحصها حسب البروتوكول المقرر وفى حالة تخلف الحالة عن الموعد المقرر للفحص يتم الاتصال بها تليفونياً للمتابعة .

كما لفت وكيل الوزارة أن المبادرة تأتى كخدمة متميزة ومتفردة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وتعد تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها، التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدر مثمناً بالوقت ذاته جهود الطب العلاجى بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور يحي رميح مسؤول ملف تطوير الطب العلاجى .

وكان وكيل صحة الدقهلية قد شهد انطلاق المؤتمر السنوي الثاني عشر لمستشفى المنصورة للعيون( رمد المنصورة ) و التخصصي الأول لـ (وحدة الجلوكوما) والذى حمل هذ العام عنوان "أحدث التطورات والتحديثات في طب العيون" بالتعاون مع "الجمعية المصرية لأمراض العيون".

تضمنت فعاليات المؤتمر العلمي ، عرض سيناريوهات عدة منها مفهوم ضغط العين المستهدف لغز الجلوكوما وفرص ضغط التروية البصرية بالاضافة إلى أدوات تشخيص الجلوكوما.

كما اشتمل على جلسات نقاشية حول تفسير نتائج الأشعة المقطعية البصرية (OCT) في الجلوكوما ودور الموجات فوق الصوتية عالية التردد في تشخيص الجلوكوما واتخاذ القرارات.