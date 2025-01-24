الكشف على 715 مريضا خلال قافلة علاجية فى قرية أم الرزق بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبى على نحو 715 مريضاً وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بقرية أم الرزق مركز شربين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، أنف وأذن إلى جانب فريق التثقيف الصحي.

جاء بيان القافلة كالتالى:

عدد المترددين 715، موزعين كالتالي: باطنة 150، أطفال 128، جراحة 88، أسنان 39، جلدية 103، رمد 84، نسا وتنظيم اسرة 62، أنف وأذن 61، إضافة لإجراء 175 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 66 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 122 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل حالة للمستشفيات؛ ، وإصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.