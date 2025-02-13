اليوم السابع
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الخميس، 13 فبراير 2025 03:13 م
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 2122 محلا حتى الآن

الخميس، 13 فبراير 2025 03:00 م
ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 2122 محلا حتى الآن الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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‎حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025، وشارك ما يقرب من 2122 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالاوكازيون حتى الآن ، كما شكلت الوزارة مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وتكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات مشاركة المحلات فى الاوكازيون مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة  في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك كما تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك  في متابعة المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون ومدى التزامهم بالتخفيضات المعلنة مع استمرار متابعة "الباركود" الخاص بكل منتج خلال الحملات الرقابية لمعرفة السعر قبل وبعد التخفيض والتأكد من عدم الإعلان عن عروض وهمية على عكس الحقيقة.







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوى 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوى 2025



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