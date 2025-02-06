اليوم السابع
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التموين تعلن مشاركة 972 منشأة تجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025 حتى الآن

الخميس، 06 فبراير 2025 11:28 ص
التموين تعلن مشاركة 972 منشأة تجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025 حتى الآن الأوكازيون الشتوي 2025
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي وشارك ما يقرب من 972 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالاوكازيون حتى الآن ، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة  في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن من يرغب من أصحاب المحلات التجارية في المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 يحصل على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية،  مع ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025

عروض الاوكازيون الشتوى 2025

موعد الأوكازيون الشتوي 2025



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