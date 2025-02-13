إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها أمام قرية تل روزن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى السعديين وبلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها أمام قرية تل روزن بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، ونقل المصابين الآخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.