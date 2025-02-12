يزين السماء طوال الليل.. قمر شعبان يكتمل بدراً اليوم فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يرصد القمر البدر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 وسيكون مشاهداً طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير، أن القمر سيكتمل بدراً عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعه 04:53 عصراً بتوقيت مكة (01:53 ظهراً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

القمر سيشرق من الأفق الشرقي - مع غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الخميس .

القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل تماماً من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تماماً مثل كرة فضية لامعة.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالي لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله طور البدر.