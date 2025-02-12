بدر شعبان يقترن بنجم قلب الأسد اليوم فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يشرق القمر البدر، اليوم الأربعاء، مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفى المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال.

وأشار إلى أن اقتران الأجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الآخر في السماء، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين، لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.