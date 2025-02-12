اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال: منتجات المحلة الكبرى ستغزو الأسواق المحلية والعالمية

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:26 م
وزير قطاع الأعمال: منتجات المحلة الكبرى ستغزو الأسواق المحلية والعالمية محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
إبراهيم حسان

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قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بات واقعا، وتم تصدير منتجاتها المحلية من تشغيل المرحلة الأولى للتطوير، مردفا: "نفخر بصناعة الغزل والنسيج في مصر".

أضاف شيمي، في لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن منتجات المحلة الكبرى ستغزو الأسواق المحلية والعالمية في الفترات المقبلة، وتتعهد الوزارة بتنفيذ هذا الأمر، حيث إن هناك حرص كبير من قبل المسئولين عن هذا القطاع.

وتابع الوزير: "تمت الاستعانة باستشاري عالمي في دراسة مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، كما أن حجم الاستثمار في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج 1.2 مليار يورو، وهناك متابعة كبيرة له".

وأتم الوزير محمد شيمي: "قادرون على إدارة شركات الدولة بكفاءة ولدينا كوادر بشرية على أعلى مستوى، كما أننا نطبق معايير الاستدامة والحوكمة والإدارة الرشيدة ونستقطب كفاءات أيضا من القطاع الخاص".







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محمد شيمى

وزير قطاع الاعمال

صناعة الغزل والنسيج

القطن المصري






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