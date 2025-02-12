اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التربية والتعليم: التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى عبر هذا الرابط

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:07 ص
وزارة التربية والتعليم: التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى عبر هذا الرابط تلاميذ - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أن التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى من خلال هذا الرابط اضغط هنا..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، اضغط هنا.. حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات. 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.

 







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم

التقييمات الأسبوعية وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الالكتروني

بوابة التعليم الأساسي

تقييمات الوزارة

مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2025

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بيانات المعلم

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

التقييم

منصة وزارة التربية والتعليم

التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى

تقييمات الوزارة الترم الثاني

تقييمات وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الإعدادي

موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الأسبوعي الصف الأول الاعدادي

موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الاسبوعي

التقييم الاسبوعي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة