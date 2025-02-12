مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج ينظم ورشة عمل لدعم ملف الاعتماد الأكاديمى لبرامج كلية الآداب

سوهاج محمود مقبول

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج ورشة عمل لمنتسبي كلية الآداب لتقديم الدعم الفني لبرامجها الأكاديمية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تسعى إلي دعم الكليات في تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيدًا بجهود كلية الآداب التي تعد نموذجًا متميزًا في هذا المجال، حيث إن الكلية كانت من أوائل الكليات التي حصلت على الاعتماد المؤسسي وشهادتي الأيزو في جودة النظام الإداري والعملية التعليمية.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير المركز والمحاضر بالورشة، أنه تم استعراض تقارير المراجعة المبدئية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بشأن ستة برامج أكاديمية تقدمت بها الكلية للحصول على الاعتماد البرامجي، موضحاً أن الورشة ركزت على تحليل هذه التقارير ومناقشة آليات الرد على التوصيات بدقة ومنهجية مدعومة بالوثائق والمرفقات، حيث إن كلية الآداب قدمت برامجها الأكاديمية للاعتماد عقب الزيارات الاكاديمية، وتسعى للحصول على الاعتماد البرامجي كخطوة إضافية تعزز مكانتها الأكاديمية.

ويذكر أنه حاضر بالورشة كلاً من الدكتور بهاء محمد عثمان وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور وائل أحمد عبدالله مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس.