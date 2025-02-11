تدشين مجلة علمية لنشر الأبحاث الطلابية خلال مؤتمر كلية طب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بكلية الطب البشري، وتكريم الطلاب الأوائل والمتميزين في الأنشطة الطلابية والمتميزين علميًا، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور محمد نصر الدين والدكتور حاتم عمار والدكتور خالد عبد العال وكلاء الكلية ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

وقال النعماني خلال كلمته أن كلية الطب من الكليات الرائدة التي تسعى دائماً إلى إعداد وتخريج كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات العلمية الحديثة، وان تنظيم هذا المؤتمر الطلابى يأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الطلاب المتميزين وحرصها علي توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، وتشجيعهم على تحقيق إنجازات علمية تسهم في نهضة المجتمع.

وخلال المؤتمر أعلن رئيس الجامعة عن تدشين أول مجلة علمية لنشر الأبحاث الطلابية، مؤكداً علي ان دعم الطلاب الباحثين أولوية لتحقيق التميز العلمي فهم ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، إيمانًا بأهمية الإستثمار في العقول الشابة الواعدة وتنمية مهاراتهم الأكاديمية،

وقال الدكتور مجدي القاضي أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية المختلفة وتشجيع الطلاب على الانخراط في البحث العلمي، بما يساهم في إعداد جيل من الأطباء القادرين على مواجهة التحديات الطبية المستقبلية.كما تم خلال المؤتمر فتح باب الحوار بين الطلاب و ادارة الكلية والرد علي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ثابت انه شارك بالمؤتمر عدد اربعة من الأبحاث العلمية الطلابية، بهدف تنمية المهارات البحثية والعلمية لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أبحاثهم ومناقشتها مع المتخصصين، كما تضمن عدد من المحاضرات لمناقشة كل ما يخص النظام الدراسي والامتحانات وتعريف الطلاب بمعايير الجودة وكيفية الحصول عليها واهميتها لطلاب الكلية فيما بعد.

وفي ختام المؤتمر كرم رئيس الجامعة الطلاب الفائقين علمياً من مختلف المراحل الدراسية، وتكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعة وفى اللقاءات القمية علي مستوي الجامعات المصرية المختلفة.



السلام الوطنى والمشاركين



المشاركين فى الفاعليات



تكريم المتميزين علميا



جانب من المشاركين



رئيس الجامعة وعميد طب سوهاج



رئيس جامعة سوهاج والسلام الوطنى