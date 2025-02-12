مديرية التموين بالجيزة: رفع درجة الاستعداد لبدء تنظيم معارض أهلا رمضان

كتبت - مرام محمد

أعلن السيد محمود بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، رفع درجة الاستعداد للبدء في تنظيم معارض "أهلاً رمضان" بجميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستتضمن أركانًا ثابتة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تواجدها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة، لتقديم السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية، وفي إطار التعاون المشترك بين محافظة الجيزة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب مساهمات شركات القطاع الخاص وكبار التجار.

وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين على هذه المعارض يعكس مدى أهميتها ونجاحها في تلبية احتياجات الأسر بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مزيدًا من المناطق في المحافظة، كما تبذل الأجهزة التنفيذية قصارى جهدها لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة.

وأضاف أن معرض أهلًا رمضان يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الألبان، الجبن بأنواعه، السمن، البقوليات، إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة، كما يضم سلعًا غير غذائية لتلبية كافة احتياجات الأسر، وذلك في إطار سعي الوزارة لضبط الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.

وتابع أن مديرية التموين بالجيزة نظمت هذه النوعية من المعارض بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة المقبلة تتضمن تعميم هذه المعارض في جميع مراكز ومدن الجيزة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.

وأكد أن فرق الرقابة التموينية تتابع بشكل دوري سير العمل في المعارض لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المخفضة.