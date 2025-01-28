ضبط 130 طن دقيق بلدى مدعم ومواد غذائية مجهولة المصدر فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 130 طن سلع تموينية ومواد غذائية مجهولة المصدر من خلال الحملات الرقابية والتموينية التي شنتها علي مدار يومين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدى لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ففي مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه تمكنت الحملات من ضبط 22 طن دقيق بلدي مدعم 15.5 طن دقيق فاخر و45 طن ردة وسرس وضبط 85 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية.

وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط 47 طن مواد غذائية مجهولة المصدر شملت 10 أطنان أرز، 15 طن زيت، 14 طن سكر، 2 طن مكونة، 2 طن سمن، 3 أطنان لوبيا وضبط واحد طن تنوع مابين ملح طعام وفول سوداني وتوابل وأسماك مجمدة ومصنعات لحوم وكبده دواجن مجمدة و920 علبة سجائر.

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز تم ضبط 8 أسطوانة بوتاجاز منزلي بالعمرانية.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 503 محاضر تنوعت مابين عدم جود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بدون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام بالمواصفات والوزن رغيف الخبز والنظافة وعدم إعطاء بون للمواطنين وغلق بدون إذن للمخابز وتم إرسالها إلى النيابة العامة، وذلك في إطار دور المديرية فى خدمة وحماية المواطنين.