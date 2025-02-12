محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتنمية المرأة الريفية بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية ومديرية العمل لإنشاء مركز لتنمية المرأة الريفية بالباجور، يأتي هذا تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ووفقاَ لمحاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية للمرأة.

ووقع على البروتوكول اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وعماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، ومحمد زيدان مسئول مؤسسة سفراء الخير للتنمية المستدامة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بروتوكول التعاون والذي يتضمن استغلال مكتب عمل الباجور كمركز تنموي مستدام للمرأة يحمل اسم "مركز تنمية المرأة المصرية المستدام بالباجور" تحت شعار "كوني منتجة" ، بحضور إيناس محي مديرة إدارة شؤون المرأة والسكان وتكافؤ الفرص بالديوان العام.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة، وتوفير التدريب المهني المجاني علي مجموعة من الحرف (الخياطة ، الصناعة الغذائية ، فن الأركت ، زراعة الأسطح ، الطباعة علي الأواني والمنسوجات)، فضلاً عن نشر الوعي لدى السيدات بقضايا المرأة، وكذا ربط التدريب المهني بالتشغيل وتدريب المرأة علي ريادة الأعمال والتسعير وتسويق المنتجات.

وأشار مدير مديرية العمل إلى أننا اليوم بصدد إنشاء مركز تنموي مستدام جديد للمرأة بالباجور كخطوة هامة في دعم السيدات، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة شئون المرأة والسكان وتكافؤ الفرص بالديوان العام لتحسين مستوى دخلهن المعيشي من خلال اكتساب مهارات جديدة، فضلاً عن تواجد 5 مراكز أخرى ثابتة بمدن أشمون ومنوف وبركة السبع وسرس الليان وشبين الكوم ومركز متنقل بالشهداء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصادياً وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، وكذا توفير فرص للتدريب المهني المجاني ليؤهلها لدخول سوق العمل.

ومن جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بتعزيز دور المرأة وتوفير الدعم اللازم لتكون شريكاً فعالاً في مجالات التنمية، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات للنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.